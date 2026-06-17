Dette mondiale : le G7 promet de renforcer la réponse face à la fragilité financière des pays en développement

Réunis à Évian-les-Bains, en France, les dirigeants du G7 se sont engagés à intensifier leurs efforts pour répondre aux vulnérabilités liées à la dette des pays en développement. Cette question, jugée de plus en plus urgente, concerne notamment plusieurs pays à revenu intermédiaire qui ne bénéficient pas des dispositifs actuels d’allègement.

Dans une déclaration commune publiée à l’issue des discussions, les membres du G7 ont affirmé vouloir renforcer la coopération internationale en matière de développement. Ils ont également insisté sur la nécessité de réformes structurelles et sur un rôle accru des investissements privés pour soutenir les économies les plus fragiles.

Les dirigeants ont évoqué la situation préoccupante de nombreux pays lourdement endettés, dont certains ne sont pas éligibles aux initiatives d’allègement mises en place par le G20 durant la pandémie de COVID-19. Ces pays, souvent classés comme à revenu intermédiaire, restent exposés à des pressions financières importantes.

Le G7 a toutefois reconnu que les politiques d’aide traditionnelles, bien qu’utiles, n’ont eu qu’un impact limité sur la réduction de la dépendance à l’aide extérieure. Les ressources publiques disponibles, déjà réduites par plusieurs grandes économies avancées, notamment les États-Unis, ne suffisent plus à répondre à l’ampleur des besoins mondiaux.

La déclaration souligne ainsi une évolution de la stratégie internationale, davantage orientée vers la mobilisation de capitaux privés et la création de conditions favorables aux investissements dans les pays en développement. Cette approche vise à compléter, plutôt qu’à remplacer, les mécanismes classiques d’aide publique.

La rencontre a également réuni plusieurs pays invités, dont le Kenya, l’Égypte, l’Inde, le Brésil et la Corée du Sud, illustrant la volonté du G7 d’élargir le dialogue aux économies émergentes face à des défis économiques globaux de plus en plus complexes.

Dans un contexte mondial marqué par des tensions géopolitiques et des contraintes budgétaires croissantes, cet engagement du G7 traduit la volonté des grandes puissances de repenser les outils de financement du développement afin de mieux répondre à la crise de la dette qui touche de nombreux pays.