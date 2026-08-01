Un Nuage Sombre Plane sur la Banque Safra à Monaco au Milieu d’une Enquête sur une Violation Présumée du Secret Bancaire

Depuis plusieurs semaines, une violation présumée du secret bancaire perturbe discrètement la communauté financière monégasque. Au centre de l’affaire, comme nous l’avions révélé en juin dernier, se trouve Adriano Fossati, ancien cadre de la banque J. Safra Sarasin, accusé d’avoir, ecxn 2025, accédé illégalement, extrait et divulgué des informations financières confidentielles concernant Diego Biasi, un homme d’affaires italien résidant à Monaco jusqu’en mars 2026.

Selon les preuves versées au dossier et largement relayées par plusieurs médias, dont Monaco Matin, ces informations auraient été utilisées pour établir des synthèses d’actifs personnels destinées à servir les intérêts de sa maîtresse, actuelle épouse de M. Biasi, dans le cadre de leur procédure de divorce. Les plaintes portent notamment sur des violations du secret professionnel bancaire, des atteintes à la confidentialité des communications privées, ainsi que sur un accès et des utilisations illicites du système automatisé de traitement de données. Des plaintes supplémentaires, déposées contre l’épouse de M. Biasi, incluent des accusations de faux, usage de faux, tentative de fraude judiciaire et harcèlement psychologique. La Commission de Contrôle des Activités Financières et l’Autorité de Protection des Données Personnelles ont toutes deux été informées.

Des sources proches de l’enquête indiquent désormais qu’Adriano Fossati aurait quitté la banque J. Safra Sarasin. Si cette information était confirmée, elle ajouterait une dimension encore plus troublante à l’affaire : celle d’un cadre bancaire supérieur qui, après avoir été accusé de comportements sapant directement le secret bancaire, semble avoir quitté l’institution alors que les investigations sont toujours en cours.

Une Femme au Cœur de l’Affaire

L’enquête a également mis en lumière un autre élément resté jusqu’ici dans l’ombre. Une femme se trouve au centre des actes présumés commis par le banquier Adriano Fossati. Son nom est Rebecca Zanazzo.

Figure controversée dont l’intégrité et la probité sont mises en doute, elle est l’actuelle épouse de Diego Biasi tout en entretenant, selon les accusations, une liaison extraconjugale secrète avec le banquier de la Safra.

Elle est citée dans la procédure monégasque où l’ancien banquier Adriano Fossati est accusé d’avoir utilisé son accès privilégié à des données financières sensibles afin de servir les intérêts de sa maîtresse. Et, apparemment, une telle conduite pourrait avoir des antécédents familiaux. En effet, le passé judiciaire de son père soulève de sérieuses interrogations.

Selon des sources dont nous publions un extrait ici, son père, Gino Zanazzo, né le 31 juillet 1953, a été condamné pour trafic international illégal et blanchiment d’argent via une association criminelle organisée le 9 juillet 2019 par le Tribunal de Turin, à une peine de quatre ans et neuf mois d’emprisonnement. La condamnation a été confirmée intégralement par la Cour d’Appel de Turin le 3 février 2022 et validée par la Cour Suprême de Rome le 18 avril 2023, incluant la confiscation de 8 287 566,82 € d’actifs de valeur équivalente. La peine est definitive et donc actuellement en cours d’exécution.

Ce contexte familial place la situation actuelle de Rebecca Zanazzo à Monaco sous un éclairage particulièrement frappant.

D’un côté, un père condamné à une longue peine de prison assortie de la confiscation de plusieurs millions d’euros. De l’autre, un cadre d’une des banques privées les plus discrètes de la Principauté, accusé d’avoir franchi la ligne rouge du secret bancaire au profit de sa maîtresse. Selon des médias internationaux, la banque est également scrutée pour des comptes présumés liés à des trafiquants de drogue condamnés de l’organisation mafieuse italienne Cosa Nostra.

Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Selon nos informations, Rebecca Zanazzo a mystérieusement obtenu un renouvellement de trois ans de son permis de séjour à Monaco, un privilège très convoité, malgré le fait qu’elle ne remplisse aucune des conditions strictes normalement exigées par les autorités locales. Un tel traitement préférentiel apparent ne peut que nuire à la réputation d’une Principauté qui se targue de protéger ses résidents.

Une Affaire aux Implications Plus Larges

L’affaire dépasse désormais largement le cadre d’un litige privé. Elle soulève des questions directes tant pour la banque J. Safra Sarasin que pour la Principauté de Monaco concernant la réelle robustesse des contrôles internes au sein d’une institution bancaire, ainsi que le traitement préférentiel supposément accordé à des individus controversés et potentiellement dangereux.

Dans un environnement où la confidentialité et la discrétion figurent parmi les plus grands atouts de Monaco, la simple existence de telles allégations, combinée au passé judiciaire désormais documenté d’un proche parent de l’une des principales figures, suffit à créer un climat durable de suspicion.

À ce stade, aucune condamnation définitive n’a été prononcée dans la procédure monégasque. Néanmoins, les faits déjà établis concernant Rebecca et Gino Zanazzo, ainsi que la gravité des accusations portées contre Adriano Fossati, dessinent une affaire dont les implications réputationnelles pour la banque et pour la Principauté pourraient s’avérer considérables.