Biopic de Johnny : Jean-Baptiste Guégan rejoint l’aventure

Le film consacré à Johnny Hallyday continue de se dévoiler et mise désormais sur un choix symbolique pour recréer l’univers du rockeur : Jean-Baptiste Guégan participera au projet. Révélé auprès du grand public pour sa proximité vocale avec l’interprète de Que je t’aime, le chanteur breton contribuera à la partie musicale du long-métrage réalisé par Cédric Jimenez, actuellement en tournage.

Une voix reconstruite sans recourir à l’intelligence artificielle

Selon des informations révélées par Le Parisien, Jean-Baptiste Guégan a commencé les enregistrements dans les studios Saint-Germain à Paris pour participer à la création de la voix entendue dans le film. Le producteur Hugo Sélignac a précisé au quotidien que le résultat final ne reposera pas sur une imitation unique mais sur un assemblage de plusieurs procédés sonores, sans utilisation d’intelligence artificielle.

La bande originale comprendra au total vingt-cinq chansons. D’après Le Figaro, la direction artistique musicale a été confiée à Raphaël Hamburger, fils de Michel Berger et France Gall et proche de Laura Smet. Le producteur a également indiqué qu’une bande originale officielle accompagnera la sortie du film, mais qu’elle reprendra uniquement les enregistrements originaux de Johnny Hallyday, et non les versions créées pour le tournage.

Benjamin Voisin incarne Johnny dans un projet ambitieux

Le tournage a démarré début juin pour une sortie attendue en 2027. Après plusieurs spéculations autour du casting, c’est finalement Benjamin Voisin qui interprétera Johnny Hallyday à l’écran. Le film réunira aussi notamment Nina Meurisse, Noée Abita, William Lebghil, Marie Colomb, Fred Testot ainsi que Laura Smet.

Le 15 juin, date à laquelle Johnny Hallyday aurait célébré ses 83 ans, Jean-Baptiste Guégan a partagé un message sur Instagram pour saluer la mémoire de celui qui a inspiré sa carrière. Il y a évoqué une présence toujours vivante à travers « les chansons, les souvenirs » et « cette passion qui nous rassemble ». Une manière de rappeler que, près de dix ans après sa disparition, l’empreinte du chanteur continue de nourrir de nouveaux projets artistiques.