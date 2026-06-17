Éric Ciotti porte plainte contre le ministre Philippe Tabarot après des menaces présumées

Le conflit entre le maire de Nice, Éric Ciotti, et le ministre des Transports Philippe Tabarot franchit un nouveau cap. L’élu niçois a annoncé mercredi le dépôt d’une plainte devant la Cour de justice de la République, estimant avoir été victime de menaces de mort de la part du membre du gouvernement lors d’un échange survenu dimanche en marge d’un déplacement officiel.

Selon Éric Ciotti, la scène se serait produite à Nice lors de l’inauguration du salon Bharat Innovates, en présence du président Emmanuel Macron et du Premier ministre indien Narendra Modi. Le maire affirme que Philippe Tabarot l’aurait insulté avant de prononcer des propos qu’il considère comme des menaces. Une version contestée par l’entourage du ministre.

Une affaire sur fond de rivalités politiques

L’entourage de Philippe Tabarot assure qu’il s’agissait d’un échange privé intervenu après une nouvelle provocation d’Éric Ciotti. Selon cette version, le maire de Nice aurait lui-même évoqué la volonté de faire disparaître politiquement le ministre de la scène locale et nationale. Dans un courrier adressé au Premier ministre Sébastien Lecornu, Éric Ciotti a demandé la démission du ministre des Transports. Il estime que les propos rapportés sont incompatibles avec l’exercice de fonctions gouvernementales et réclame des sanctions.

Cette polémique intervient dans un contexte de fortes tensions politiques dans les Alpes-Maritimes. Ancien sénateur du département, Philippe Tabarot pourrait être tenté de revenir devant les électeurs lors des prochaines élections sénatoriales. Face à lui, Éric Ciotti cherche à consolider l’influence de son mouvement, l’UDR, dans un département devenu l’un des principaux terrains d’affrontement entre la droite traditionnelle et ses nouvelles composantes. La Cour de justice de la République devra désormais examiner la recevabilité de la plainte déposée par le maire de Nice. À ce stade, aucune procédure judiciaire n’a été engagée contre le ministre.