Pour jouer Magnéto, Ian McKellen a pensé à Donald Trump

Le retour des X-Men dans l’univers Marvel s’accompagne déjà d’une anecdote inattendue. Attendu dans Avengers : Doomsday, Ian McKellen reprendra le rôle de Magnéto plus de vingt-cinq ans après sa première apparition dans la saga. Mais pour interpréter une scène de destruction particulièrement intense, le comédien britannique a révélé avoir trouvé son inspiration dans une cible bien réelle : Donald Trump.

Une scène de colère nourrie par une référence politique

Invité au festival Cinema in Piazza à Rome, Ian McKellen a raconté, dans des propos relayés par The Guardian, un moment du tournage du nouveau film Marvel. Dans une séquence où Magnéto doit provoquer un vaste chaos dans le New Jersey grâce à ses pouvoirs, les réalisateurs Anthony et Joe Russo lui auraient demandé de renforcer l’intensité émotionnelle de son jeu et d’imaginer qu’il détestait réellement ce qu’il détruisait.

Toujours selon ce récit rapporté par The Guardian, l’acteur de 87 ans a alors immédiatement pensé à Mar-a-Lago, la résidence floridienne de Donald Trump. « Alors je suis resté là et j’ai crié : “Mar-a-Lago !” », a-t-il expliqué devant le public. Une manière, pour l’interprète de Magnéto, d’alimenter sa performance en puisant dans son opposition assumée au président américain.

Un engagement politique ancien qui dépasse le cinéma

Cette sortie s’inscrit dans une prise de position ancienne de l’acteur britannique. Engagé de longue date pour les droits des personnes LGBTQ+, Ian McKellen avait déjà vivement critiqué Donald Trump lors de son premier passage à la Maison Blanche. En 2017, dans une déclaration accordée à Variety, il dénonçait notamment certaines décisions de l’administration américaine concernant les politiques d’égalité et de reconnaissance des minorités sexuelles.

Sur le plan cinématographique, Avengers : Doomsday, attendu en salles le 16 décembre, doit marquer les retrouvailles entre Ian McKellen et Patrick Stewart dans les rôles de Magnéto et du Professeur X. Plusieurs médias évoquent déjà un retour pensé comme un moment charnière pour les personnages historiques des X-Men au sein du grand récit Marvel.