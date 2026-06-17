Le Sénat américain rejette de justesse une nouvelle tentative de limiter les pouvoirs militaires de Trump

Le Sénat des États-Unis a rejeté mardi, à une voix près, une résolution portée par les démocrates visant à limiter les pouvoirs de guerre du président américain Donald Trump dans le conflit avec l’Iran. Ce vote marque le dernier épisode d’un bras de fer politique qui oppose le Congrès à la Maison Blanche depuis le début des opérations militaires menées contre Téhéran.

La résolution s’appuyait sur la loi américaine relative aux pouvoirs de guerre et visait à empêcher la poursuite des opérations militaires contre l’Iran sans autorisation explicite du Congrès. Il s’agissait de la neuvième tentative des démocrates pour imposer de telles restrictions depuis le lancement des frappes aériennes menées par Israël et les États-Unis contre des cibles iraniennes en février.

Le texte a finalement été bloqué par un vote de 48 voix contre 47. Le scrutin est intervenu peu après l’annonce d’un accord-cadre entre Washington et Téhéran prévoyant un nouveau cessez-le-feu ainsi que l’ouverture de discussions destinées à mettre fin au conflit.

Le vote a globalement suivi les lignes partisanes habituelles, même si plusieurs sénateurs républicains ont rejoint les démocrates. Les républicains Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski et Rand Paul ont soutenu la résolution. À l’inverse, le démocrate John Fetterman a voté avec la majorité républicaine contre le texte.

Cinq sénateurs n’ont pas participé au vote, parmi lesquels les républicains Mitch McConnell et Josh Hawley, ainsi que les démocrates Michael Bennet et Cory Booker. L’indépendant Bernie Sanders s’est également abstenu.

Ce résultat permet à Donald Trump de conserver une large marge de manœuvre dans la conduite des opérations militaires liées au conflit avec l’Iran. Il souligne également les divisions persistantes au sein du Congrès sur la question du contrôle parlementaire des interventions armées américaines à l’étranger.

Malgré l’échec de cette résolution, le débat sur les pouvoirs de guerre présidentiels reste d’actualité à Washington. Plusieurs élus continuent de défendre l’idée que le Congrès doit jouer un rôle plus important dans les décisions engageant les États-Unis dans des conflits armés, même alors que les efforts diplomatiques entre Washington et Téhéran semblent progresser.