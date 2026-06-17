SpaceX frappe fort dans l’IA : rachat de la start-up Cursor pour 60 milliards de dollars

La société spatiale d’Elon Musk, SpaceX⁠, a annoncé l’acquisition d’ Anysphere⁠, la start-up à l’origine de l’assistant de programmation basé sur l’intelligence artificielle Cursor, dans le cadre d’une opération entièrement réalisée en actions et évaluée à 60 milliards de dollars.

Cette transaction marque une nouvelle étape dans l’expansion de SpaceX au-delà de ses activités historiques dans le spatial. L’entreprise cherche à renforcer sa position sur le marché en pleine croissance des outils d’intelligence artificielle destinés aux entreprises, un secteur devenu l’un des plus convoités de l’industrie technologique.

Cursor s’est imposé ces dernières années comme l’un des assistants de codage par IA les plus populaires auprès des développeurs. Son logiciel permet d’écrire, corriger et optimiser du code à l’aide de modèles d’intelligence artificielle avancés, un domaine où la concurrence s’est intensifiée avec l’arrivée de nombreux acteurs soutenus par de grands groupes technologiques.

L’opération intervient quelques jours seulement après l’introduction en Bourse de SpaceX au Nasdaq. Selon Reuters, cette entrée sur les marchés financiers a été accueillie favorablement par les investisseurs, portant la valorisation de l’entreprise à plus de 2 000 milliards de dollars.

Avec cette acquisition, SpaceX cherche à réduire l’écart avec ses rivaux dans la course à l’intelligence artificielle. Les géants du secteur investissent massivement dans les assistants de développement logiciel, considérés comme l’une des applications les plus rentables et les plus prometteuses de l’IA générative.

Le rapprochement entre les technologies spatiales et l’intelligence artificielle reflète également l’évolution de SpaceX, qui multiplie les investissements dans des domaines allant bien au-delà de l’exploration spatiale. L’intégration de Cursor pourrait permettre à l’entreprise de développer ses propres outils logiciels tout en élargissant son offre destinée aux entreprises.

Cette acquisition de 60 milliards de dollars figure parmi les plus importantes opérations jamais réalisées dans le secteur de l’intelligence artificielle. Elle témoigne de la valeur stratégique accordée aux technologies capables d’automatiser et d’accélérer le travail des développeurs à l’échelle mondiale.