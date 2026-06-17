Attentat déjoué à la Maison-Blanche : le FBI affirme avoir empêché une attaque impliquant drones et tireurs d’élite

Le FBI a annoncé avoir déjoué un projet d’attaque visant un événement de l’UFC organisé à la Maison-Blanche et auquel participaient le président américain Donald Trump ainsi que plusieurs responsables républicains de premier plan.

Selon les autorités fédérales, cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Elles sont soupçonnées d’avoir préparé une attaque contre les participants au gala « UFC Freedom 250 », organisé sur la pelouse sud de la Maison-Blanche à Washington.

D’après les documents judiciaires cités par les enquêteurs, le groupe prévoyait d’utiliser à la fois des drones et des tireurs embusqués pour cibler l’événement. Les autorités n’ont pas détaillé publiquement l’ensemble des moyens qui auraient été mobilisés, mais elles estiment que la menace était suffisamment sérieuse pour justifier une intervention immédiate.

L’événement sportif s’est finalement déroulé sans incident. Des milliers de spectateurs étaient présents pour assister à cette soirée de combats, qui figurait parmi les manifestations les plus médiatisées organisées à la Maison-Blanche ces dernières années.

Les documents judiciaires indiquent également que les suspects adhéraient à diverses théories complotistes anti-gouvernementales. Les enquêteurs cherchent désormais à déterminer depuis combien de temps le projet était en préparation et si d’autres personnes pourraient avoir été impliquées.

Cette affaire met une nouvelle fois en lumière les préoccupations croissantes des services de sécurité américains concernant l’utilisation potentielle de drones dans des attaques visant des rassemblements publics ou des personnalités politiques de premier plan.

Les cinq personnes arrêtées doivent désormais répondre des accusations retenues contre elles devant la justice fédérale. Les autorités n’ont pas communiqué davantage de détails sur leur identité ou leurs motivations exactes, tandis que l’enquête se poursuit pour établir l’ampleur du complot présumé.