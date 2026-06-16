Premier revers pour la justice dans le scandale de l’urbanisme à Milan : tous les accusés acquittés

Un tribunal de Milan a acquitté mardi les huit prévenus impliqués dans la première affaire jugée dans le cadre d’une vaste enquête sur l’urbanisme qui a paralysé de nombreux projets immobiliers dans la capitale économique italienne.

L’affaire concernait la construction d’un immeuble de 87 mètres de hauteur, autorisée grâce à un simple permis de rénovation plutôt qu’à un permis de construire complet. Ce dossier s’inscrivait dans le contexte d’une politique d’accélération des procédures administratives mise en place par la municipalité de Milan durant une période de forte expansion du marché immobilier.

Les procureurs soutenaient que le projet aurait dû faire l’objet d’un permis de construire classique, impliquant des contrôles plus approfondis, une procédure plus longue et des coûts plus élevés pour les promoteurs. Ils avaient requis la condamnation de l’ensemble des accusés, avec des peines pouvant aller jusqu’à deux ans et quatre mois de prison.

La décision du tribunal constitue une victoire importante pour les promoteurs immobiliers concernés ainsi que pour l’administration municipale milanaise, dont les pratiques en matière d’urbanisme sont examinées dans plusieurs procédures distinctes.

Cette affaire n’est que la première d’une douzaine de dossiers pénaux liés à l’aménagement urbain de Milan. Les enquêtes ont suscité une grande incertitude dans le secteur de la construction et contribué à ralentir ou bloquer plusieurs projets immobiliers dans la ville.

Les investigations portent notamment sur l’utilisation de procédures simplifiées pour approuver certains projets immobiliers de grande ampleur. Les magistrats cherchent à déterminer si ces mécanismes ont été employés conformément à la législation ou s’ils ont permis de contourner certaines exigences réglementaires.

L’acquittement prononcé mardi pourrait influencer les autres procédures en cours, même si chaque dossier sera examiné séparément. Cette première décision est néanmoins perçue comme un signal fort dans un scandale qui a profondément secoué le secteur immobilier milanais et alimenté le débat sur les règles d’urbanisme en Italie.