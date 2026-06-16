Au G7, Zelensky affirme que les grandes puissances s’accordent : la Russie « ne gagne pas » la guerre

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi que les dirigeants du G7 réunis en France partageaient désormais le constat que la Russie ne remportait pas la guerre en Ukraine. Selon lui, les discussions ont également porté sur de nouvelles sanctions destinées à accroître la pression sur Moscou et à favoriser l’ouverture de négociations.

S’exprimant par visioconférence lors du sommet Reuters NEXT Europe à Londres, le dirigeant ukrainien a affirmé avoir observé une évolution de la position des membres du G7. D’après lui, les dirigeants occidentaux considèrent de plus en plus que la Russie a perdu l’initiative sur le champ de bataille et qu’elle concentre désormais ses attaques sur les infrastructures civiles ukrainiennes.

« Nous étions unanimes sur le fait que la Russie ne gagne pas », a déclaré Zelensky, ajoutant que Moscou subissait d’importantes pertes humaines et devait être poussée à conclure un accord le plus rapidement possible.

Le président ukrainien a précisé que les nouvelles mesures envisagées cibleraient plusieurs secteurs stratégiques de l’économie russe. Les discussions ont notamment porté sur un renforcement des sanctions contre les exportations énergétiques russes, le système bancaire du pays ainsi que son industrie de défense et de production militaire.

Zelensky a également évoqué ses échanges avec le président américain Donald Trump. Selon lui, ce dernier a répondu « très positivement » à la demande de Kiev visant à obtenir davantage de missiles destinés à renforcer la défense aérienne ukrainienne face aux frappes russes.

Le chef de l’État ukrainien devait par ailleurs rencontrer Donald Trump en marge du sommet du G7. Cette entrevue est considérée comme importante pour l’avenir du soutien militaire occidental à l’Ukraine, alors que Kiev continue de réclamer des moyens supplémentaires pour protéger son territoire et maintenir la pression sur les forces russes.

Les déclarations de Zelensky interviennent dans un contexte où les alliés occidentaux cherchent à maintenir leur unité face à Moscou. Pour l’Ukraine, l’objectif reste de convaincre ses partenaires que le renforcement des sanctions économiques et du soutien militaire demeure indispensable pour contraindre la Russie à négocier une issue au conflit.