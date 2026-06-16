— Mbappé: «Si je commence à jouer pour faire taire les critiques, je devrais jouer jusqu’à 80 ans.»

Kylian Mbappé a marqué les esprits mardi avec l’équipe de France. Auteur d’un doublé contre le Sénégal, lors de la victoire des Bleus à la Coupe du monde, l’attaquant français a permis à son équipe de s’imposer 3-1. Cette performance lui permet aussi de devenir le recordman de buts en équipe de France.

« Ça donne un peu plus de tranquillité »

Après la rencontre, Mbappé a insisté sur l’importance de bien entrer dans la compétition, sans considérer que les Bleus étaient déjà totalement lancés : « Je ne pense pas qu’on soit totalement lancés, mais c’est toujours important de bien commencer les compétitions, ça donne un peu plus de tranquillité, même si on n’est jamais tranquilles dans une Coupe du monde. On l’a vu avec les autres équipes, c’est compliqué de commencer par une victoire, toutes les équipes savent que la Coupe du monde c’est unique, tout le monde veut gagner et donner une bonne image de son pays. Aujourd’hui, ce n’était pas un match évident, mais on sait qu’à tout moment, on peut marquer et faire la différence donc ça aide. »

Pas une revanche contre les critiques

Interrogé sur les critiques dont il fait l’objet, Mbappé a écarté l’idée d’une revanche personnelle. Pour lui, son doublé ne répond pas à un besoin de faire taire qui que ce soit : « Il n’y a pas de revanche. Si je commence à jouer pour tous les gens qui me critiquent et les faire taire, je devrais jouer jusqu’à 80 ans. Je joue pour marquer l’histoire de mon pays et faire en sorte que mon équipe soit en finale et gagne la Coupe du monde. Le reste, ça fera toujours partie de mon personnage et de ma carrière en tant que joueur. »