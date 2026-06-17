Les constructeurs allemands soulagés par l’accord UE–États-Unis, mais dénoncent des droits de douane toujours trop lourds

L’industrie automobile allemande a salué l’approbation par le Parlement européen de l’accord commercial conclu entre l’Union européenne et les États-Unis, tout en estimant que les barrières douanières restent un obstacle majeur pour le secteur.

Dans un communiqué, la fédération allemande de l’automobile, la VDA, a souligné que cette avancée était importante pour les constructeurs qui réclament depuis longtemps davantage de visibilité et de stabilité dans leurs relations commerciales avec le marché américain.

L’organisation a appelé à une adoption rapide et formelle de l’accord par le Conseil européen afin de garantir un cadre réglementaire clair aux entreprises des deux côtés de l’Atlantique. Les industriels estiment que la prévisibilité est essentielle dans un contexte économique mondial marqué par les tensions commerciales.

La présidente de la VDA, Hildegard Mueller, a toutefois averti que les droits de douane américains actuellement appliqués aux voitures particulières et aux pièces détachées demeuraient un défi considérable pour les constructeurs allemands. Ces produits restent soumis à une taxe de 15 % à l’entrée sur le marché américain.

Les inquiétudes sont encore plus fortes pour les fabricants de véhicules utilitaires. Selon la VDA, les camions sont frappés par des droits de douane de 25 %, tandis que les autobus sont soumis à une taxation supplémentaire de 10 %. L’organisation estime que ces mesures ont un impact potentiellement « existentiel » pour certaines entreprises du secteur.

L’Allemagne, dont l’économie dépend fortement des exportations industrielles, suit de près l’évolution des relations commerciales entre Bruxelles et Washington. Les États-Unis figurent parmi les principaux marchés des constructeurs automobiles allemands, notamment pour les groupes exportant des véhicules haut de gamme et des véhicules commerciaux.

Si l’accord commercial est perçu comme un pas vers une relation économique plus stable entre les deux puissances, les représentants de l’industrie automobile estiment qu’un véritable allègement des droits de douane sera nécessaire pour permettre au secteur de tirer pleinement profit de ce rapprochement commercial.