Un artiste russe opposé au Kremlin tué par balles en Pologne, deux suspects arrêtés

Un artiste russe connu pour ses critiques du président russe Vladimir Putin a été abattu dans l’est de la Pologne, a annoncé mardi le parquet polonais. L’affaire suscite une vive émotion alors que la victime était une figure engagée de l’opposition artistique au pouvoir russe.

L’homme tué a été identifié par les médias locaux comme Robert Kuzovkov, également connu sous son nom d’artiste Semyon Skrepetsky. Il a été retrouvé après une attaque survenue lundi dans la ville de Biała Podlaska, près de la frontière orientale de la Pologne.

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du parquet du district de Lublin, Marcin Kozak, a indiqué que cinq coups de feu avaient été tirés sur la victime, dont un à la tête. Les autorités ont précisé que deux ressortissants biélorusses avaient été arrêtés dans le cadre de l’enquête. À ce stade, aucune inculpation n’a toutefois été annoncée.

Le procureur a confirmé que la victime exerçait une activité artistique marquée par des critiques des autorités russes actuelles. Skrepetsky s’était fait connaître par ses performances et ses œuvres dénonçant le pouvoir du Kremlin et ses dirigeants.

Selon des informations relayées par les médias, l’artiste s’était rendu à Berlin trois jours avant sa mort à l’occasion de la Journée de la Russie, célébrée le 12 juin. Il y aurait organisé une manifestation mettant en scène une caricature représentant Joseph Stalin aux côtés de Vladimir Poutine, dans le cadre d’une action artistique critique envers le pouvoir russe.

Les circonstances exactes de l’assassinat demeurent inconnues et les autorités polonaises poursuivent leurs investigations afin d’établir le mobile du crime et d’éventuels liens entre les suspects et la victime. Aucune indication officielle n’a pour l’instant été donnée quant à une éventuelle motivation politique.

Cette affaire intervient dans un contexte de tensions persistantes entre la Russie et plusieurs pays européens, où de nombreux opposants, artistes et militants russes se sont installés ces dernières années après avoir quitté leur pays. Les enquêteurs polonais devront désormais déterminer si l’activité publique de l’artiste a joué un rôle dans sa mort.