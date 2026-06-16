« Grâce soit rendue à Dieu » : le pape salue l’accord de paix intérimaire entre les États-Unis et l’Iran

Le pape Pope Leo XIV a salué mardi l’accord intérimaire conclu entre les États-Unis et l’Iran visant à mettre fin à la guerre régionale au Moyen-Orient. S’exprimant lors de son retour au Vatican depuis la résidence papale de Castel Gandolfo, le souverain pontife a exprimé son soulagement face à cette avancée diplomatique.

« Grâce soit rendue à Dieu », a déclaré le pape en évoquant l’accord qui devrait être officiellement signé vendredi par les deux pays. Selon lui, cette entente représente une étape importante vers l’apaisement d’un conflit qui a suscité de vives inquiétudes au sein de la communauté internationale.

Le chef de l’Église catholique a indiqué espérer que cet accord ne constitue pas seulement une trêve temporaire, mais qu’il ouvre la voie à une paix durable dans la région. Il a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts diplomatiques afin d’éviter une reprise des hostilités.

Cette déclaration intervient après plusieurs semaines de tensions entre le Vatican et le président américain Donald Trump. Le pape avait notamment critiqué la guerre contre l’Iran, des propos qui avaient provoqué de vives réactions de la part du dirigeant américain.

L’accord intérimaire entre Washington et Téhéran est présenté comme une tentative de mettre fin à une confrontation qui a déstabilisé une grande partie du Moyen-Orient. Les détails complets de l’entente n’ont pas encore été rendus publics, mais sa signature officielle est attendue dans les prochains jours.

Alors que les regards restent tournés vers les négociations finales, le Vatican espère que cette initiative diplomatique marquera le début d’une période de stabilité accrue dans une région régulièrement secouée par les conflits et les rivalités géopolitiques.