L’UNICEF tire la sonnette d’alarme : presque tous les enfants de la planète sont exposés aux dangers du climat

La quasi-totalité des enfants dans le monde est désormais confrontée à au moins un risque climatique majeur, selon un nouveau rapport publié par l’UNICEF. L’agence des Nations unies avertit que les effets du changement climatique menacent de plus en plus la santé, la sécurité et le développement des plus jeunes.

D’après les estimations de l’UNICEF, jusqu’à 1,8 milliard d’enfants sont exposés aux sécheresses, tandis qu’environ 1,2 milliard vivent dans des zones touchées par des vagues de chaleur extrême. Ces phénomènes figurent parmi les principaux dangers climatiques qui affectent les populations les plus vulnérables.

Le rapport souligne que les enfants sont particulièrement sensibles aux conséquences des événements météorologiques extrêmes. Les périodes de sécheresse peuvent compromettre l’accès à l’eau potable et à l’alimentation, tandis que les fortes chaleurs augmentent les risques sanitaires et perturbent la scolarité ainsi que les conditions de vie des familles.

L’UNICEF estime que les effets du changement climatique ne se limitent plus à certaines régions du globe. Ils touchent désormais des populations sur tous les continents, exposant un nombre sans précédent d’enfants à des conditions environnementales de plus en plus difficiles.

L’agence onusienne avertit également que les risques climatiques peuvent aggraver d’autres problèmes, notamment la malnutrition, les déplacements de population, les maladies liées à l’eau et les inégalités sociales. Les enfants vivant dans les pays les plus pauvres sont souvent les plus exposés alors qu’ils contribuent le moins aux émissions responsables du réchauffement climatique.

Face à cette situation, l’UNICEF appelle les gouvernements et les organisations internationales à renforcer les mesures d’adaptation et de protection des populations les plus jeunes. L’organisation estime que la lutte contre les effets du changement climatique est devenue une priorité essentielle pour préserver l’avenir de centaines de millions d’enfants à travers le monde.