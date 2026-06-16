La Martinique se dote d’une autorité unique de l’eau et de l’assainissement

L’Assemblée de Martinique a adopté à l’unanimité, lundi 5 janvier, la création d’une autorité unique de l’eau et de l’assainissement. Ce vote intervient lors de la séance plénière de la Collectivité territoriale de Martinique et constitue une décision qualifiée d’historique par les élus locaux. La nouvelle structure vise à centraliser la gestion de l’eau sur l’ensemble du territoire insulaire, une compétence jusqu’alors fragmentée entre plusieurs acteurs. Cette initiative fait écho à une proposition de loi déposée le 3 mars 2026 à l’Assemblée nationale, qui visait également à instituer cette autorité unique.

Un consensus face aux défis hydrauliques

Le consensus politique observé lors du vote traduit une prise de conscience commune face aux défis hydrauliques de l’île. La Martinique connaît depuis plusieurs années des difficultés récurrentes d’approvisionnement en eau potable et des dysfonctionnements dans l’assainissement. La mise en place d’une autorité centralisée doit permettre de coordonner les investissements, d’harmoniser les tarifs et d’améliorer la qualité du service rendu aux usagers.

Des interrogations sur la mise en œuvre

Si les élus se félicitent de cette avancée, certains observateurs s’interrogent sur la portée réelle de cette décision. Le vote marque-t-il un véritable tournant ou simplement l’aboutissement d’un processus déjà engagé depuis plusieurs mois ? La question reste ouverte. Les modalités concrètes de fonctionnement de cette nouvelle autorité et son calendrier de mise en œuvre devront être précisés dans les semaines à venir pour que cette réforme se traduise par des améliorations tangibles sur le terrain.