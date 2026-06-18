Agressions sexuelles dans le périscolaire : Le parquet de Paris fait appel de la relaxe d’un animateur

Poursuivi pour harcèlements et agressions sexuelles sur mineurs, l’animateur avait été relaxé par le tribunal correctionnel.

Le parquet de Paris a décidé de faire appel de la décision du tribunal correctionnel qui avait relaxé un animateur périscolaire poursuivi pour harcèlements et agressions sexuelles sur mineurs. L’annonce a été faite mercredi 17 juin, marquant un rebondissement dans cette affaire qui avait suscité une vive réaction des familles des victimes présumées.

Une relaxe jugée incompréhensible

Le tribunal correctionnel avait estimé que les agissements reprochés à l’animateur ne constituaient pas une infraction pénale, une décision qui avait provoqué l’indignation des parents. La juridiction avait donc prononcé la relaxe du prévenu, malgré les accusations portées contre lui dans le cadre de ses fonctions d’encadrement d’enfants.

Un réexamen du dossier attendu

Cette voie de recours ouverte par le ministère public permettra à la cour d’appel de réexaminer l’ensemble du dossier et de se prononcer à nouveau sur la qualification pénale des faits reprochés. Les familles plaignantes attendaient cette décision du parquet, espérant obtenir une nouvelle issue judiciaire dans ce dossier sensible impliquant la protection de mineurs.