L’ex-maire du Kremlin-Bicêtre jugé pour corruption confie être addict au PMU

Jean-Marc Nicolle, ancien maire du Kremlin-Bicêtre, a comparu mercredi 17 juin devant le tribunal de Créteil pour répondre de plusieurs infractions présumées. L’élu est poursuivi pour des faits de favoritisme, abus de confiance et corruption commis durant son mandat. À la barre, il a évoqué sa dépendance aux paris hippiques, décrivant une spirale d’addiction au PMU qui aurait accompagné sa trajectoire.

Une dépendance au jeu évoquée à la barre

L’audience a permis d’éclairer les circonstances dans lesquelles l’ancien édile aurait franchi la ligne rouge. Les faits reprochés concernent des pratiques irrégulières dans l’attribution de marchés publics et la gestion de fonds municipaux. Jean-Marc Nicolle a tenté d’expliquer son comportement par sa dépendance croissante au jeu, une dérive personnelle qui aurait influé sur ses décisions politiques et financières.

Le procès devrait permettre d’établir la chronologie des faits et d’évaluer la part de responsabilité de l’ancien maire dans ces dossiers. Le tribunal de Créteil doit désormais statuer sur l’ampleur des manquements reprochés et sur les sanctions éventuelles. Cette affaire s’inscrit dans une série de scandales touchant des élus locaux, révélant les dérives possibles lorsque fonctions publiques et fragilités personnelles se rencontrent.