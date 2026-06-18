Météo : jusqu’à 38°C ce jeudi, la France bascule dans une canicule historique

La canicule s’installe durablement sur la France ce jeudi 18 juin avec des températures exceptionnellement élevées pour la saison. Dès le lever du jour, le thermomètre affichera souvent près de 20°C, voire davantage dans plusieurs grandes villes, avant de dépasser les 35°C sur plus de la moitié du territoire dans l’après-midi.

La nuit aura été particulièrement difficile dans le sud-ouest et la vallée du Rhône, avec des minimales de 22°C à Bordeaux, 23°C à Toulouse et Lyon, et jusqu’à 20°C à La Rochelle ou Montélimar. Paris, Dijon et Orléans enregistreront également des températures proches de 20°C au petit matin. Seules les régions proches de la Manche et des frontières du Nord conserveront des valeurs plus respirables, comprises entre 15 et 17°C.

Des pointes à 38°C et un risque d’orages en soirée

Les maximales grimperont encore d’un cran avec 35°C attendus à Nantes, Strasbourg et Mulhouse, 36°C à Bordeaux et Limoges, 37°C à Paris, Troyes, Nevers et Toulouse, et jusqu’à 38°C à Lyon. Les secteurs épargnés par ces fortes chaleurs se limiteront aux côtes de la Manche, à la Côte d’Azur et aux zones de montagne situées au-dessus de 1.500 mètres d’altitude.

En fin de journée, des orages de chaleur localisés pourraient éclater entre la Bretagne et les Hauts-de-France, ainsi que du Limousin au Bassin parisien. Ces cellules orageuses pourront s’accompagner de fortes pluies, de rafales de vent et de chutes de grêle.

Selon les prévisionnistes, cet épisode pourrait devenir l’une des canicules les plus marquantes jamais observées en France au mois de juin. Le pic de chaleur est attendu entre dimanche et lundi, avec des températures susceptibles d’atteindre localement les 40°C du centre au Bassin parisien et des nuits tropicales dépassant parfois les 25°C dans les grandes agglomérations.