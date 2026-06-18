MÉDIAS Télévision

«On ne fait pas boire un âne qui ne veut pas»: Alexia Laroche-Joubert tacle Cyril Hanouna

18 juin 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
«On ne fait pas boire un âne qui ne veut pas»: Alexia Laroche-Joubert tacle Cyril Hanouna
«On ne fait pas boire un âne qui ne veut pas»: Alexia Laroche-Joubert tacle Cyril Hanouna

Invitée de Thomas Isle dans Culture médias sur Europe 1, Alexia Laroche-Joubert a été interrogée sur le départ de Cyril Hanouna de Banijay. La PDG de Banijay France a répondu en expliquant que l’animateur avait choisi de reprendre son indépendance avec H2O Productions. Et c’est sans filtre que Alexia Laroche-Joubert a commenté le départ de Cyril Hanouna : « On ne fait pas boire un âne qui ne veut pas ».

H2O Productions rachetée par Cyril Hanouna

Pour rappel, Banijay avait racheté H2O Productions en 2012. La société avait été fondée par Cyril Hanouna. Huit ans plus tard, l’animateur était entré au conseil d’administration de Banijay. En novembre 2025, Cyril Hanouna a finalement quitté le groupe en rachetant les parts de sa propre société de production. Cette décision est arrivée au moment où sa nouvelle émission, Tout beau tout N9uf, était diffusée sur W9.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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