«On ne fait pas boire un âne qui ne veut pas»: Alexia Laroche-Joubert tacle Cyril Hanouna

Invitée de Thomas Isle dans Culture médias sur Europe 1, Alexia Laroche-Joubert a été interrogée sur le départ de Cyril Hanouna de Banijay. La PDG de Banijay France a répondu en expliquant que l’animateur avait choisi de reprendre son indépendance avec H2O Productions. Et c’est sans filtre que Alexia Laroche-Joubert a commenté le départ de Cyril Hanouna : « On ne fait pas boire un âne qui ne veut pas ».

H2O Productions rachetée par Cyril Hanouna

Pour rappel, Banijay avait racheté H2O Productions en 2012. La société avait été fondée par Cyril Hanouna. Huit ans plus tard, l’animateur était entré au conseil d’administration de Banijay. En novembre 2025, Cyril Hanouna a finalement quitté le groupe en rachetant les parts de sa propre société de production. Cette décision est arrivée au moment où sa nouvelle émission, Tout beau tout N9uf, était diffusée sur W9.