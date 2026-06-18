Les États-Unis renoncent à sanctionner DeepSeek et d’autres entreprises chinoises malgré des inquiétudes sur la sécurité nationale

Les États-Unis ont décidé de ne pas inscrire la start-up chinoise d’intelligence artificielle DeepSeek ainsi que plus de 100 autres entreprises sur leur liste noire commerciale, selon plusieurs sources proches du dossier. Cette décision intervient alors que ces sociétés étaient pourtant considérées comme présentant des risques pour la sécurité nationale.

La liste des entités du département américain du Commerce vise à restreindre l’exportation de technologies et de biens américains vers des entreprises jugées sensibles. L’absence de mise à jour récente de cette liste, la plus longue depuis plus de dix ans selon des responsables, suscite des interrogations au sein des milieux de la sécurité et du commerce international.

Selon les informations disponibles, un comité interministériel avait déjà approuvé l’ajout de plusieurs entreprises à cette liste, dont DeepSeek et le fabricant chinois de puces mémoire CXMT. Toutefois, ces décisions n’ont pas encore été publiées officiellement, ce qui retarde leur application.

Ce gel des nouvelles désignations est perçu par certains observateurs comme un facteur de risque supplémentaire, pouvant permettre à des technologies américaines sensibles d’atteindre indirectement des puissances adverses. Des sources évoquent notamment des cas où des entreprises non inscrites auraient contribué à des équipements militaires récupérés à l’étranger.

DeepSeek, qui s’est fait connaître en 2025 avec un modèle d’intelligence artificielle à bas coût, est déjà au centre de multiples accusations aux États-Unis. Des responsables américains affirment que la société aurait soutenu des activités militaires et de renseignement chinoises, et aurait tenté d’accéder à des technologies américaines via des intermédiaires en Asie du Sud-Est.

Plus récemment, des entreprises comme Anthropic et OpenAI ont également alerté sur des tentatives présumées d’exploitation de leurs modèles d’IA par des acteurs liés à DeepSeek. Ces tensions illustrent l’intensification de la rivalité technologique entre Washington et Pékin, alors que l’IA et les semi-conducteurs sont devenus des enjeux stratégiques majeurs.