L’Ukraine demande 20 milliards de dollars supplémentaires d’aide militaire à ses alliés

L’Ukraine cherche à obtenir 20 milliards de dollars supplémentaires d’aide militaire auprès de ses partenaires internationaux, a annoncé mercredi le ministre ukrainien de la Défense, Mykhailo Fedorov. Cette demande intervient alors que le pays poursuit ses efforts pour renforcer ses capacités face à la guerre avec la Russie.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue néerlandais, le ministre a confirmé que Kiev comptait sur un soutien accru de ses alliés pour financer ses besoins militaires. Cette annonce s’inscrit dans le cadre des discussions prévues au sein du Groupe de contact de défense pour l’Ukraine, une coalition de plus de 50 pays également connue sous le nom de format de Ramstein.

Selon une source au sein de la défense ukrainienne, cette demande devrait être officiellement présentée lors d’une réunion prévue jeudi. Ce mécanisme international joue un rôle central dans la coordination de l’aide militaire et financière destinée à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe en 2022.

Mykhailo Fedorov a précisé que, sur les près de 40 milliards de dollars d’aide déjà annoncés par les partenaires de Kiev, environ 24 milliards ont effectivement été livrés selon le calendrier prévu. L’Ukraine insiste toutefois sur la nécessité d’accélérer les livraisons pour répondre aux besoins urgents du front.

Le ministre a également souligné que Kiev travaillait avec ses alliés afin d’adapter l’aide militaire aux priorités actuelles du pays. Celles-ci incluent notamment l’artillerie à longue portée, les drones de fabrication ukrainienne, la défense aérienne ainsi que les investissements dans l’initiative de l’OTAN visant à recenser les besoins prioritaires de l’Ukraine.

Alors que le conflit avec la Russie se poursuit, les autorités ukrainiennes cherchent à maintenir un flux constant de soutien international, estimant que la qualité et la rapidité de l’aide sont désormais aussi cruciales que son volume global.