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Trump signe depuis Versailles un accord entre les États-Unis et l’Iran

18 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Trump signe depuis Versailles un accord entre les États-Unis et l’Iran
Trump signe depuis Versailles un accord entre les États-Unis et l’Iran

Donald Trump a signé électroniquement l’accord entre les États-Unis et l’Iran depuis le château de Versailles. Le président américain se trouvait en France aux côtés d’Emmanuel Macron, qui l’avait invité à dîner dans l’ancienne résidence royale. Quelques minutes plus tard, le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé que le président iranien Massoud Pezeshkian avait lui aussi signé l’accord avec Washington.

Une signature électronique, pas de cérémonie officielle

Le texte du protocole d’accord d’Islamabad a été finalisé par la signature des présidents américain et iranien. « Il est désormais temps de mettre à l’épreuve la mise en œuvre de cet accord », a déclaré le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï. La signature a été effectuée électroniquement. Une cérémonie formelle n’est donc plus jugée nécessaire à ce stade.

La rencontre prévue en Suisse devient sans objet

Une cérémonie devait initialement se tenir vendredi en Suisse. Elle devait réunir le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf. Après la signature électronique du texte par Donald Trump et Massoud Pezeshkian, cette réunion apparaît désormais dépassée.

Les sanctions pétrolières suspendues dès la signature

Le protocole prévoit une première mesure immédiate : les États-Unis suspendent, dès la signature, leurs sanctions visant la vente de pétrole iranien. Washington s’engage également à lever l’ensemble de ses sanctions contre Téhéran si un accord définitif est conclu à l’issue d’une nouvelle phase de discussions.

60 jours pour conclure un accord définitif

Le texte ouvre une période de négociations de 60 jours entre les deux pays. Cette séquence doit permettre de tester l’application concrète du protocole et de fixer les conditions d’un accord final entre Washington et Téhéran.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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