Esclavage, discrimination, histoire : l’administration Trump retire des dizaines d’expositions des parcs nationaux américains

L’administration du président Donald Trump a retiré au moins 51 expositions de 37 parcs et monuments nationaux américains dans le cadre d’un décret visant les contenus qui, selon la Maison Blanche, « dénigrent de manière inappropriée les Américains d’hier ou d’aujourd’hui ». Cette décision suscite une vive controverse et fait désormais l’objet d’une bataille judiciaire.

Selon un inventaire remis à la justice fédérale, les retraits ont concerné plusieurs sites historiques majeurs à travers les États-Unis. Parmi les exemples les plus remarqués figure la suppression, au parc historique national de l’Indépendance à Philadelphie, d’une exposition évoquant le fait que George Washington, premier président américain, possédait des esclaves.

L’affaire a pris une tournure judiciaire après une plainte déposée par des organisations représentant des défenseurs de l’environnement, des historiens et des scientifiques travaillant au sein des parcs nationaux. Ces groupes accusent l’administration d’avoir enfreint les lois qui encadrent la gestion et la mission éducative du Service des parcs nationaux.

Vendredi dernier, la juge fédérale Angel Kelley a estimé que le gouvernement menait une tentative illégale de « réécrire l’histoire du pays avec un correcteur liquide ». Elle a ordonné la réinstallation des expositions retirées avant le 3 juillet, à la veille des célébrations marquant le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis.

L’administration Trump conteste cette décision. Dans un document transmis au tribunal, elle affirme que remettre en place toutes les expositions concernées dans un délai aussi court représenterait une « tâche herculéenne et ingérable ». Le gouvernement demande donc la suspension de l’ordonnance judiciaire en attendant l’examen de son recours.

Au-delà du contentieux juridique, cette affaire relance le débat sur la manière dont l’histoire américaine doit être présentée au public. Entre ceux qui souhaitent mettre en avant les aspects glorieux du passé national et ceux qui estiment indispensable d’aborder également les épisodes les plus sombres, la question continue de diviser profondément le pays à l’approche d’un anniversaire symbolique de son indépendance.