La Russie accuse l’Ukraine d’avoir frappé un bus d’enfants, Kiev rejette catégoriquement les accusations

La Russie a accusé mercredi l’Ukraine d’avoir mené une attaque de drone contre un bus transportant des écoliers biélorusses dans la région de Briansk, près de la frontière ukrainienne. Kiev a rapidement rejeté ces accusations, qualifiant cette version des faits de « fausse ».

Selon les autorités russes, l’incident s’est produit dans la région de Briansk, régulièrement touchée par les conséquences du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Le gouverneur par intérim de la région, Iegor Kovalchouk, a affirmé que le véhicule transportait une équipe de football composée d’enfants venus du Bélarus et se rendant dans le sud de la Russie pour des vacances.

Les responsables russes ont présenté l’attaque présumée comme une frappe de drone ukrainienne ayant visé directement le bus. Moscou a dénoncé un acte particulièrement grave en raison de la présence d’enfants à bord du véhicule. Les autorités n’ont toutefois pas fourni immédiatement d’éléments permettant de confirmer de manière indépendante les circonstances exactes de l’incident.

De son côté, l’armée ukrainienne a fermement contesté les accusations russes. Dans une déclaration, elle a affirmé que les allégations de Moscou étaient mensongères et a nié toute implication dans une attaque contre un bus transportant des enfants.

Depuis le début de la guerre, la Russie et l’Ukraine s’accusent régulièrement mutuellement de frappes contre des civils ou des infrastructures non militaires. Dans de nombreux cas, il s’avère difficile de vérifier rapidement les affirmations des deux camps en raison des restrictions d’accès aux zones concernées et de la guerre de l’information qui accompagne le conflit.

Cette nouvelle controverse intervient alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts et que les tensions restent extrêmement élevées entre Moscou et Kiev. En l’absence de vérification indépendante, les circonstances exactes de l’incident demeurent pour l’heure sujettes à contestation.