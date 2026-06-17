Israël valide un nouveau projet de colonisation à Hébron, les Palestiniens dénoncent une menace d’expulsion

Les autorités israéliennes ont approuvé un projet de construction destiné aux colons dans la ville palestinienne d’Hébron, en Cisjordanie occupée, une décision qui ravive les tensions autour de l’une des zones les plus sensibles du conflit israélo-palestinien. Cette annonce intervient après l’abandon d’un accord de planification qui associait auparavant les autorités palestiniennes à certains projets dans la ville.

Le projet concerne un secteur stratégique d’Hébron, où vivent à la fois des dizaines de milliers de Palestiniens et une petite communauté de colons israéliens protégés par un important dispositif militaire. La ville abrite également la mosquée Ibrahimi, connue des juifs sous le nom de grotte des Patriarches, un lieu saint revendiqué par les deux communautés.

Un ministre israélien d’extrême droite a salué cette décision, affirmant que la nouvelle construction permettrait de créer des « faits concrets sur le terrain ». Cette expression est souvent utilisée dans le débat sur la colonisation pour désigner des réalisations susceptibles de renforcer durablement la présence israélienne dans les territoires occupés.

Du côté palestinien, les responsables locaux dénoncent un projet visant à accroître la pression sur les habitants de la ville. Selon eux, l’extension des infrastructures destinées aux colons pourrait contribuer à pousser davantage de familles palestiniennes à quitter certains quartiers d’Hébron, déjà marqués par des restrictions de circulation et des tensions récurrentes.

La question des colonies israéliennes demeure l’un des principaux points de blocage dans le conflit. Les gouvernements israéliens successifs ont défendu ou encouragé certains projets de construction, tandis que les Palestiniens considèrent ces implantations comme un obstacle majeur à la création d’un futur État palestinien viable.

Les Nations unies ainsi que la majorité de la communauté internationale considèrent les colonies israéliennes établies dans les territoires occupés depuis 1967 comme contraires au droit international. Israël conteste cette interprétation. Cette nouvelle décision risque ainsi d’alimenter les critiques internationales et de compliquer davantage les perspectives d’une reprise du processus de paix.