Fin de la guerre avec les États-Unis : les Iraniens peinent à croire à des jours meilleurs

L’annonce d’un accord intérimaire entre l’Iran et les États-Unis, censé mettre fin au conflit qui les oppose, suscite davantage de scepticisme que d’enthousiasme au sein de la population iranienne. Alors que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a présenté cet accord comme une victoire pour son pays, de nombreux citoyens estiment que leur quotidien ne devrait pas s’améliorer de manière significative.

Selon les informations disponibles, Washington et Téhéran devraient signer officiellement vendredi cet accord destiné à mettre un terme à la guerre. Pour les autorités iraniennes, ce texte représente une réussite diplomatique et politique. Cependant, dans les rues de Téhéran et d’autres villes du pays, beaucoup considèrent que les conséquences économiques du conflit et des années de sanctions internationales continueront à peser lourdement sur leur vie.

La guerre a en effet aggravé une situation déjà difficile pour une grande partie de la population. L’inflation élevée, la baisse du pouvoir d’achat et les difficultés d’accès à certains produits essentiels ont accentué les difficultés rencontrées par les ménages iraniens. Nombre d’habitants estiment que la fin des combats ne suffira pas à résoudre des problèmes économiques profondément enracinés.

Certains Iraniens redoutent également que l’après-guerre s’accompagne d’un durcissement du contrôle politique intérieur. Des inquiétudes persistent quant à la possibilité d’une nouvelle vague de répression visant les opposants, les militants ou les personnes ayant exprimé des critiques à l’égard des autorités durant le conflit.

Pour beaucoup, la question centrale reste celle des sanctions internationales et de leur éventuel allègement. Sans mesures concrètes permettant une reprise économique durable et un retour des investissements étrangers, plusieurs observateurs estiment que les bénéfices de l’accord pourraient rester limités pour la population.

Ainsi, malgré les déclarations triomphantes des responsables iraniens, une partie importante des citoyens accueille cette annonce avec prudence. Si la perspective de la fin de la guerre apporte un certain soulagement, nombreux sont ceux qui attendent des améliorations tangibles de leurs conditions de vie avant de considérer cet accord comme une véritable victoire.