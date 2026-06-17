Lula demande à Trump de ne pas s’immiscer dans l’élection présidentielle brésilienne

Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a déclaré mercredi que son homologue américain, Donald Trump, avait le droit d’avoir une préférence politique au Brésil, mais lui a demandé de ne pas intervenir dans l’élection présidentielle prévue en octobre.

« Il peut avoir sa préférence, mais il doit rester en dehors des élections brésiliennes », a affirmé Lula lors d’une déclaration rapportée par Reuters.

Le chef de l’État brésilien a confirmé son intention de briguer un nouveau mandat. Son principal rival dans les sondages est actuellement Flavio Bolsonaro, fils de l’ancien président Jair Bolsonaro.

Cette mise en garde intervient après des propos de Trump, tenus mercredi en marge du sommet du G7 en France, dans lesquels il a estimé que le Brésil était devenu « un peu difficile » et « politiquement dangereux ».

L’élection présidentielle brésilienne d’octobre est suivie de près par les observateurs internationaux, dans un contexte de forte polarisation politique entre les partisans de Lula et ceux de la famille Bolsonaro. Les relations entre Brasilia et Washington pourraient également devenir un sujet de campagne si les déclarations de responsables étrangers continuent d’alimenter le débat politique au Brésil.