— Éric Roy, entraîneur de Brest, est mort à 58 ans

Éric Roy, entraîneur du Stade Brestois, est mort ce mercredi à l’âge de 58 ans. Sa famille a annoncé sa disparition sur ses réseaux sociaux. L’ancien joueur et entraîneur luttait contre un cancer du pancréas.

Le visage du Brest historique

Arrivé sur le banc du Stade Brestois le 3 janvier 2023, Éric Roy avait d’abord reçu une mission claire : maintenir le club en Ligue 1. Il y était parvenu dès sa première demi-saison, avant d’installer Brest dans une trajectoire inattendue au plus haut niveau français.

Une saison gravée dans l’histoire du club

Sous sa direction, Brest a réalisé la meilleure saison de son histoire en 2023-2024, terminant 4e de Ligue 1 et décrochant une qualification en Ligue des champions. Cette performance lui avait valu le titre de meilleur entraîneur de Ligue 1 aux Trophées UNFP 2024.

Un homme de terrain, de Nice à Brest

Né le 26 septembre 1967 à Nice, Éric Roy avait d’abord été joueur professionnel au poste de milieu de terrain. Sa carrière l’avait mené notamment à Nice, Lyon, Marseille, Sunderland, Troyes et au Rayo Vallecano, avant une reconversion comme entraîneur, dirigeant et consultant.

Une trajectoire rare dans le football français

Avant Brest, Éric Roy avait dirigé l’OGC Nice entre mars 2010 et novembre 2011. Il avait ensuite connu une longue période loin des bancs professionnels, avant de revenir au premier plan avec Brest, où son travail a marqué le club et ses supporters.

Sa mort laisse le Stade Brestois sans l’entraîneur qui avait accompagné l’une des plus grandes pages de son histoire. Éric Roy disparaît au moment où son nom restait associé à une réussite sportive rare : avoir transformé une équipe promise à lutter pour son maintien en formation capable de regarder l’Europe en face.