Mondial – Messi marque un triplé, l’Argentine écrase l’Algérie 3-0

L’Argentine a parfaitement lancé sa Coupe du monde. Pour son premier match dans le groupe J, la sélection championne du monde a dominé l’Algérie 3-0 à Kansas City, avec un Lionel Messi auteur des trois buts argentins. Le capitaine de l’Albiceleste a ouvert le score à la 17e minute, avant de creuser l’écart à la 60e puis de sceller définitivement la victoire à la 76e. Une soirée totale pour Messi, décisif du début à la fin et omniprésent dans le jeu argentin.

Messi célèbre sa 200e sélection par un triplé

Cette rencontre avait déjà une portée particulière pour Lionel Messi, qui disputait sa 200e sélection avec l’Argentine. Elle est devenue historique avec ce triplé inscrit face à l’Algérie. Avec désormais 16 buts en Coupe du monde, Messi égale Miroslav Klose, recordman de la compétition. Bientôt âgé de 39 ans, l’Argentin continue d’écrire son histoire dans le Mondial, compétition qu’il a déjà remportée avec l’Albiceleste.

L’Algérie étouffée, Martinez tranquille

L’Algérie n’a pas trouvé la solution. Menés dès la première période, les Fennecs ont subi la supériorité argentine sans parvenir à mettre Emiliano Martinez en grande difficulté. Le gardien argentin a vécu une soirée calme, protégé par une équipe solide et bien en place. L’Algérie a manqué d’impact offensif et n’a jamais réellement semblé en mesure de renverser le match.

L’Argentine assume son statut

Avec cette victoire, l’Argentine prend immédiatement position dans son groupe. Les champions du monde lancent leur tournoi avec autorité et confirment leur régularité dans la compétition. L’Albiceleste a franchi le premier tour lors de 13 de ses 14 dernières participations à la Coupe du monde. Ce succès face à l’Algérie lui donne déjà une base solide pour la suite.

La Norvège frappe fort contre l’Irak dans le groupe de la France

Dans le groupe de la France, la Norvège a elle aussi réussi son entrée en lice en battant largement l’Irak 4-1 au Gillette Stadium. Erling Haaland a inscrit un doublé aux 29e et 43e minutes. Ayman Hussein avait égalisé pour l’Irak à la 39e, mais Leo Østigard a redonné de l’air aux Norvégiens à la 76e. En toute fin de match, Ayman Hussein a marqué contre son camp à la 90e+6. Zaid Tahseen a reçu un carton jaune à la 86e minute.

Les Norvégiens comptent trois points, comme les Bleus, vainqueurs du Sénégal 3-1, mais devancent la France à la différence de buts. Le Sénégal et l’Irak ferment la marche avec zéro point. Le prochain rendez-vous opposera la France à l’Irak le 22 juin, tandis que la Norvège affrontera le Sénégal.