Le Somaliland reçoit une formation militaire israélienne mais nie toute discussion sur une base

Le Somaliland a affirmé qu’aucune négociation n’est en cours avec Israël concernant l’établissement d’une base militaire sur son territoire, tout en confirmant que des forces locales reçoivent une formation assurée par des instructeurs israéliens.

Le ministre de la Défense du territoire, Mohamed Yusuf Ali, a précisé que ces activités s’inscrivent dans un cadre de coopération sécuritaire, notamment pour la formation de la police et de certaines unités militaires. Il a ajouté que les discussions avec Israël portent plutôt sur des investissements dans des secteurs civils comme l’agriculture.

Cette coopération intervient après une visite d’une importante délégation du Somaliland en Israël, marquant une nouvelle étape dans les relations entre les deux entités, Israël ayant reconnu officiellement le Somaliland en décembre. Le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a conduit cette mission diplomatique.

Des médias avaient évoqué l’existence potentielle d’une base de renseignement israélienne dans la région et des discussions sur une implantation militaire. Ces informations ont été rejetées par les autorités du Somaliland, qui insistent sur le fait qu’il n’existe aucun accord de ce type.

Le Somaliland, région séparée de la Somalie depuis 1991 et dotée d’une autonomie de facto, cherche depuis plusieurs années à renforcer sa reconnaissance internationale et à attirer des investissements étrangers. La Somalie continue de contester toute reconnaissance diplomatique du territoire.