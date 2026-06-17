L’OTAN face à un rééquilibrage : les alliés comblent les réductions américaines

Le secrétaire général de l’OTAN Mark Rutte a déclaré que les pays alliés renforcent leurs contributions pour compenser la diminution des forces américaines engagées dans les dispositifs de crise de l’Alliance.

Selon ses propos, plusieurs États membres ont augmenté leurs moyens militaires afin de combler les lacunes laissées par la réduction des capacités américaines, notamment dans des domaines clés comme les avions de chasse, les drones, les avions ravitailleurs, les navires de guerre et les bombardiers.

Cette évolution intervient alors que les États-Unis ont récemment informé leurs partenaires de leur intention de réduire une partie de leurs forces dédiées aux opérations de crise de l’OTAN. Cette décision suscite des interrogations au sein de l’Alliance, alors que les dirigeants se préparent pour un sommet prévu à Ankara en juillet.

Mark Rutte a toutefois estimé que la situation générale restait « encourageante », tout en reconnaissant que certains domaines nécessitent encore des efforts supplémentaires.

Le rééquilibrage des contributions intervient dans un contexte où l’OTAN cherche à renforcer sa capacité de réaction rapide face aux crises potentielles, en particulier sur son flanc est. Les alliés européens et le Canada sont ainsi encouragés à accroître leur participation aux plans de défense communs.

Le commandement militaire de l’OTAN insiste également sur la nécessité d’une montée en puissance rapide des capacités européennes afin de garantir la crédibilité de la dissuasion collective, en coordination avec les États-Unis.

Le sommet d’Ankara devrait être l’occasion de poursuivre les discussions sur la répartition des charges et l’adaptation de l’Alliance aux nouvelles réalités stratégiques.