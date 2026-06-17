L’accord entre l’Iran et les États-Unis pourrait redonner un souffle politique au Hezbollah

Après avoir subi d’importantes pertes militaires et politiques au cours des derniers conflits régionaux, le Hezbollah semble bénéficier indirectement de l’accord intérimaire conclu entre les États-Unis et l’Iran, selon plusieurs responsables et analystes cités par Reuters.

Le mouvement chiite libanais, soutenu par Téhéran, se trouvait sur la défensive depuis 2024 après des mois de combats avec Israël qui ont affaibli ses capacités militaires et endommagé une partie de ses infrastructures dans le sud du Liban.

Selon des sources proches du dossier, l’Iran aurait informé le Hezbollah qu’il prévoyait d’augmenter son soutien financier au mouvement dans le cadre du nouveau contexte créé par le cessez-le-feu régional. Cet appui pourrait contribuer à renforcer l’influence politique du groupe au Liban.

Le cessez-le-feu, garanti notamment par l’Iran, est perçu par certains observateurs comme une victoire diplomatique pour Téhéran et ses alliés régionaux. Malgré la baisse des combats, la situation demeure toutefois fragile dans le sud du Liban, où des forces israéliennes restent présentes dans certaines zones contestées.

Des analystes estiment également que le maintien de troupes israéliennes sur le territoire libanais alimente de nouveau le discours de « résistance » du Hezbollah, un argument qui a longtemps constitué le cœur de sa légitimité politique et militaire.

Le mouvement continue néanmoins de faire face à de nombreux défis. Les destructions causées par la guerre, les difficultés économiques du Liban et les critiques internes concernant son rôle dans les conflits régionaux limitent sa marge de manœuvre.

L’évolution des négociations entre Washington et Téhéran ainsi que la situation sécuritaire à la frontière israélo-libanaise devraient déterminer dans les prochains mois si ce regain d’influence politique peut se transformer en avantage durable pour le Hezbollah.