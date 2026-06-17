Trump évoque une « très bonne » rencontre avec Modi et des progrès sur les accords commerciaux

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi avoir eu une « très bonne » conversation avec le Premier ministre indien Narendra Modi en marge du sommet du G7 en France.

S’adressant aux journalistes, Trump a indiqué que les États-Unis et l’Inde poursuivaient leurs discussions en vue de conclure de nouveaux accords commerciaux entre les deux pays. Il a également qualifié Modi de « négociateur coriace », soulignant la complexité des pourparlers économiques entre Washington et New Delhi.

Le président américain a par ailleurs annoncé son intention de se rendre en Inde « dans un avenir proche », sans toutefois préciser de date.

Cette rencontre intervient alors que les États-Unis et l’Inde cherchent à renforcer leurs relations économiques et stratégiques dans un contexte de réorganisation des chaînes d’approvisionnement mondiales et de coopération croissante dans les domaines du commerce, de la technologie et de la sécurité.

Les détails des éventuels accords commerciaux en discussion n’ont pas été dévoilés, mais les deux pays travaillent depuis plusieurs années à approfondir leurs échanges et à réduire certains différends tarifaires.