La princesse héritière de Norvège a subi avec succès une transplantation pulmonaire

La princesse héritière de Norvège, Mette-Marit, a subi avec succès une transplantation pulmonaire et restera hospitalisée pendant plusieurs semaines afin d’entamer sa convalescence, ont annoncé mercredi les médecins de l’hôpital universitaire d’Oslo.

Âgée de 52 ans, l’épouse du prince héritier Haakon de Norvège souffrait d’une fibrose pulmonaire diagnostiquée en 2018. Cette maladie chronique provoque une cicatrisation progressive des poumons, réduisant leur capacité à oxygéner correctement l’organisme.

Dans un communiqué transmis par le palais royal, l’hôpital a indiqué que l’intervention s’était déroulée avec succès « jusqu’à présent », sans préciser la date exacte de l’opération.

Le professeur Are Holm, de l’hôpital universitaire d’Oslo, a expliqué que la princesse héritière resterait plusieurs semaines sous surveillance médicale afin d’ajuster son traitement immunosuppresseur, prévenir d’éventuelles complications et commencer sa rééducation physique.

Cette opération intervient après une forte dégradation de son état de santé. Début juin, les médecins avaient annoncé son inscription sur une liste d’attente pour une greffe pulmonaire, estimant que son espérance de vie était fortement réduite sans intervention.

Le palais royal a indiqué que le couple princier remerciait la population pour les nombreux messages de soutien reçus. Aucune nouvelle information sur son état de santé ne devrait être communiquée avant sa sortie de l’hôpital.

Les responsables médicaux ont également souligné que les membres de la famille royale ne bénéficient d’aucun traitement préférentiel dans l’attribution des organes. En Norvège, environ 30 à 35 transplantations pulmonaires sont réalisées chaque année, selon les données de l’hôpital universitaire d’Oslo.

Cette intervention se déroule dans un contexte difficile pour la monarchie norvégienne. Cette semaine, Marius Borg Høiby, fils de la princesse héritière issu d’une précédente relation, a été condamné à quatre ans de prison pour viol et violences conjugales. Son avocat a indiqué qu’il ferait appel de cette décision.

Par ailleurs, la famille royale a récemment été confrontée à plusieurs controverses ayant affecté sa popularité. Selon des sondages réalisés cette année, le soutien à la monarchie a atteint son niveau le plus bas jamais enregistré avant de remonter légèrement ces derniers mois.

L’histoire de Mette-Marit reste toutefois l’une des plus marquantes de la monarchie norvégienne moderne. Mère célibataire issue d’un milieu non aristocratique lorsqu’elle a rencontré Haakon lors d’un festival de musique en 1999, elle est devenue au fil des années l’une des figures les plus populaires de la famille royale, notamment grâce à sa transparence concernant sa maladie.