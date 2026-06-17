Le taux de mortalité dans les centres de détention de l’ICE a plus que doublé sous Trump, selon une analyse de Reuters

Une analyse de Reuters révèle que le taux de mortalité dans les centres de détention de l’Agence américaine de l’immigration et des douanes (ICE) a plus que doublé depuis le lancement de la campagne d’expulsions massives de l’administration du président Donald Trump en janvier 2025.

Selon les données examinées par Reuters, 50 personnes sont décédées dans des centres de détention pour migrants depuis le début de cette politique. Plusieurs de ces décès concernent des détenus souffrant de problèmes médicaux ou psychiatriques qui, selon les informations disponibles, n’auraient pas reçu les soins ou la surveillance nécessaires.

Parmi les cas cités figure celui d’un ressortissant vietnamien souffrant de problèmes cardiovasculaires, décédé après s’être effondré dans une prison de haute sécurité de l’Indiana. Un ressortissant chinois, qui avait déjà tenté de se suicider, a été retrouvé pendu dans un centre de détention en Pennsylvanie. À New York, un migrant hondurien souffrant de troubles liés au sevrage alcoolique serait mort sans avoir bénéficié de soins d’urgence adaptés.

Des spécialistes de la santé et des droits des migrants interrogés par Reuters se disent préoccupés par les conditions de détention, notamment l’accès aux soins médicaux, le suivi des détenus vulnérables et la qualité de la surveillance dans certains établissements.

L’enquête souligne également des lacunes dans les rapports officiels de décès publiés par l’ICE. Ces documents ne contiendraient pas toujours des informations essentielles telles que les médicaments prescrits, les interventions d’urgence réalisées ou les détails complets du suivi médical des personnes décédées.

Le Department of Homeland Security (DHS), qui supervise l’ICE, a rejeté les accusations de négligence systémique. Dans une déclaration citée par Reuters, le ministère affirme rester engagé à garantir un environnement « sûr, sécurisé et humain » pour les personnes placées en détention administrative.

La question des conditions de détention des migrants est devenue un sujet de controverse majeur aux États-Unis. Les organisations de défense des droits humains accusent régulièrement les autorités de surpopulation, de manque de personnel médical et de délais excessifs dans la prise en charge des détenus. Les responsables de l’administration Trump soutiennent au contraire que l’augmentation du nombre de personnes détenues résulte du renforcement des contrôles migratoires et que les installations respectent les normes fédérales en vigueur.

L’analyse de Reuters intervient alors que la politique migratoire de la Maison-Blanche demeure l’un des principaux sujets de débat aux États-Unis à l’approche des prochaines échéances politiques.