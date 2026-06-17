Trump prévient l’Iran : « Si ça ne me plaît pas, on reprendra les hostilités »

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi que l’accord de cessez-le-feu conclu cette semaine avec l’Iran restait provisoire et que les États-Unis pourraient reprendre leurs opérations militaires si les négociations n’aboutissaient pas à un résultat satisfaisant.

S’exprimant lors du sommet du G7 à Évian-les-Bains, Trump a souligné que l’accord actuel n’était qu’un protocole d’entente destiné à ouvrir la voie à des discussions plus approfondies.

« C’est un protocole d’accord. Et si ça ne me convient pas, on recommencera à leur tirer dessus, à leur larguer des bombes », a-t-il déclaré devant les journalistes.

L’accord intérimaire, conclu entre Washington et Téhéran, prévoit une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu instauré en avril. Il doit permettre l’ouverture de négociations en vue d’un règlement permanent du conflit qui a secoué le Moyen-Orient ces derniers mois.

Les dirigeants du G7 ont salué cette avancée diplomatique tout en appelant à un cessez-le-feu immédiat au Liban. Dans une déclaration commune, ils ont également insisté sur la nécessité d’empêcher l’Iran d’acquérir l’arme nucléaire et de réduire les tensions régionales.

Réunis en France, les chefs d’État et de gouvernement des principales économies occidentales ont également évoqué la sécurité énergétique mondiale. Ils ont souligné leur volonté de diversifier les voies d’approvisionnement afin de limiter leur dépendance au détroit d’Ormuz, passage stratégique pour le commerce mondial du pétrole.

Selon les termes de l’accord, la réouverture du détroit d’Ormuz pourrait intervenir dès vendredi, tandis que le blocus américain visant les ports iraniens serait progressivement levé. Cette perspective a contribué à faire reculer les prix du pétrole sur les marchés internationaux, les investisseurs anticipant une augmentation de l’offre mondiale.

Le mémorandum doit être officiellement signé vendredi lors d’une cérémonie organisée en Suisse, à proximité du lieu du sommet du G7.

Le conflit entre les États-Unis, leurs alliés et l’Iran a fait plus de 7 000 morts selon les estimations citées lors du sommet, la majorité des victimes se trouvant en Iran et au Liban.

Malgré l’optimisme affiché par plusieurs dirigeants occidentaux, les déclarations de Trump montrent que l’avenir de l’accord dépendra largement du déroulement des négociations à venir et du respect des engagements pris par les différentes parties.