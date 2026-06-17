Un El Niño potentiellement historique menace de bouleverser les conditions climatiques mondiales

Le bureau météorologique australien a averti mardi que le phénomène climatique El Niño s’est formé dans le Pacifique tropical et pourrait s’intensifier au cours du second semestre 2026, jusqu’à atteindre l’un des niveaux les plus forts observés depuis plusieurs décennies.

Selon les prévisions, cet épisode pourrait devenir l’un des plus puissants enregistrés depuis environ 70 ans. Les autorités météorologiques australiennes soulignent que son évolution reste incertaine, mais que les signaux actuels indiquent une intensification progressive dans les prochains mois.

El Niño est un phénomène climatique naturel qui modifie la circulation des vents et des températures dans l’océan Pacifique, entraînant des perturbations météorologiques à l’échelle mondiale. Lorsqu’il est particulièrement intense, il peut provoquer des épisodes de sécheresse, des inondations et des vagues de chaleur extrêmes dans différentes régions du monde.

Les prévisionnistes estiment que cet épisode pourrait entraîner des pluies excessives dans certaines régions des Amériques, tout en provoquant des conditions plus chaudes et plus sèches en Asie. Ces perturbations risquent d’affecter les récoltes, dans un contexte déjà fragile pour plusieurs pays dépendant fortement de l’agriculture.

En Asie, où les semis sont déjà perturbés dans certaines zones, les inquiétudes grandissent quant à la sécurité alimentaire, notamment dans les régions les plus densément peuplées du monde. Les variations climatiques pourraient peser sur les rendements agricoles et accentuer la volatilité des marchés alimentaires.

En Australie, où les systèmes agricoles et pastoraux sont également sensibles aux variations climatiques, les autorités surveillent de près l’évolution du phénomène, qui pourrait avoir des conséquences économiques importantes pour le secteur rural et les exportations agricoles.