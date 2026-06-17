Pékin proteste contre les sanctions britanniques visant des entités chinoises liées à la Russie

La Chine a exprimé mardi sa vive opposition après l’annonce par le Royaume-Uni de nouvelles sanctions visant plusieurs entités chinoises accusées d’avoir fourni du matériel militaire à la Russie. Pékin dénonce une mesure injustifiée et appelle Londres à revenir sur sa décision.

Selon l’ambassade de Chine à Londres, des « protestations sérieuses » ont été officiellement transmises aux autorités britanniques. Les représentants chinois estiment que les sanctions reposent sur des accusations infondées et constituent une atteinte aux intérêts des entreprises concernées.

Les mesures britanniques visent plusieurs entités étrangères, dont quatre sociétés chinoises soupçonnées d’avoir contribué à l’approvisionnement de la Russie en équipements à usage militaire. Londres affirme que ces sanctions s’inscrivent dans un effort plus large visant à limiter les capacités militaires russes dans le cadre du conflit en Ukraine.

En réponse, Pékin a exhorté le Royaume-Uni à corriger ce qu’il qualifie « d’erreur » et à retirer immédiatement les sanctions. L’ambassade chinoise a également averti que la Chine prendrait les mesures nécessaires pour protéger les droits et intérêts de ses entreprises.

La Chine rappelle qu’elle a toujours plaidé pour des négociations de paix dans le conflit ukrainien et affirme encadrer strictement les exportations de biens dits à double usage, pouvant avoir des applications civiles et militaires. Elle insiste sur le fait que ses échanges économiques avec la Russie sont légitimes et ne devraient pas être affectés.

Cette prise de position intervient dans un contexte de tensions accrues entre les puissances occidentales et Pékin, régulièrement accusé de maintenir des liens économiques avec Moscou malgré la guerre en Ukraine. Les sanctions britanniques s’ajoutent à une série de mesures similaires prises par plusieurs pays alliés.

Pour l’heure, Londres n’a pas réagi publiquement à ces protestations, mais les relations diplomatiques entre les deux pays pourraient encore se tendre si aucun compromis n’est trouvé dans les prochains jours.