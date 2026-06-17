Kiev : la restauration du monastère historique endommagé pourrait durer jusqu’à deux ans

La restauration de la Laure des Grottes de Kyiv, dont certaines parties ont été lourdement endommagées par des frappes récentes, pourrait nécessiter environ deux ans de travaux, selon un responsable du site. Ce complexe monastique vieux de près de mille ans est l’un des symboles religieux et culturels les plus importants du pays.

Le site, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, a été touché lors d’une attaque attribuée par les autorités ukrainiennes à la Russie. L’incident a notamment provoqué un incendie sur le toit de la cathédrale de la Dormition, un édifice emblématique dont les dômes dorés dominent la capitale ukrainienne depuis des siècles.

Les autorités ukrainiennes ont dénoncé une frappe délibérée, tandis que la Russie a rejeté ces accusations. Moscou affirme au contraire que les dégâts auraient été causés par la chute d’un missile de défense aérienne américain de type Patriot utilisé par l’Ukraine pour intercepter des attaques.

Selon le directeur général du complexe, Maksym Ostapenko, plus de 80 % de la toiture de la cathédrale du XIe siècle a été endommagée. Toutefois, les pompiers sont parvenus à empêcher la propagation de l’incendie à l’intérieur de l’édifice, limitant ainsi les destructions les plus graves.

Les dégâts ne se limitent pas à la cathédrale principale. D’autres structures du site, dont la tour Ivan Kushchnyk et une dizaine d’autres bâtiments du complexe, ont également été touchées. Le coût total des réparations est estimé à plus de 500 millions de hryvnias, soit environ 11 millions de dollars.

Sur place, près d’une centaine de secouristes et de techniciens travaillent à sécuriser les structures endommagées. Des équipements spécialisés ont été déployés pour stabiliser le toit et retirer les éléments fragilisés, dans un contexte de forte inquiétude pour les fresques et objets religieux encore présents à l’intérieur.

Mardi, des ouvriers ont commencé à poser des panneaux de protection sur les parties détruites et à sécuriser les fenêtres du bâtiment. Les autorités locales insistent sur la nécessité d’agir rapidement afin d’éviter de nouvelles dégradations sur ce site considéré comme un élément central du patrimoine spirituel ukrainien.