SOCIÉTÉ Police-Justice

Mort de Lyhanna : le parquet d’Agen n’a toujours pas reçu les résultats complets de l’autopsie

17 juin 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
Mort de Lyhanna : le parquet d’Agen n’a toujours pas reçu les résultats complets de l’autopsie
Mort de Lyhanna : le parquet d’Agen n’a toujours pas reçu les résultats complets de l’autopsie

Le parquet d’Agen indique que les résultats complets de l’autopsie de Lyhanna ne lui ont toujours pas été communiqués. La collégienne avait été retrouvée morte le 4 juin dans le Gers. Dans un court communiqué, le parquet précise qu’il n’a pas, à ce jour, été informé du retour des résultats de l’autopsie ni des expertises complémentaires. Ces éléments sont pourtant essentiels pour faire avancer l’enquête et déterminer précisément les circonstances de la mort de l’adolescente.

La cause de la mort n’est pas encore établie

Au lendemain de la découverte du corps, les premiers éléments avaient permis de confirmer l’identité de la victime grâce à une comparaison ADN. Mais les médecins légistes n’étaient alors pas en mesure d’indiquer les causes de la mort. Les résultats complets de l’autopsie doivent permettre d’établir ce point central de l’enquête.

La question des violences sexuelles au cœur du dossier

Les expertises doivent également permettre de déterminer l’existence ou non de traces de violences sexuelles. Ce point est déterminant pour l’évolution possible des qualifications pénales retenues dans le dossier. À ce stade, le parquet d’Agen n’a donc pas annoncé de nouvel élément médico-légal permettant de modifier officiellement l’état de la procédure.

Jérôme Barella toujours en détention

Le principal suspect, Jérôme Barella, âgé de 41 ans, est actuellement mis en examen pour « enlèvement » et « séquestration de mineure de 15 ans ». Ce père de famille a gardé le silence devant la juge d’instruction. L’enquête se poursuit sous l’autorité du parquet d’Agen, dans l’attente des conclusions complètes de l’autopsie et des expertises complémentaires.

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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