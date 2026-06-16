L’application Yuka dénonce un colorant dans les sirops de menthe

L’application de nutrition Yuka, qui compte 85 millions d’utilisateurs, a publié ce mardi 16 juin une étude pointant du doigt la composition des sirops de menthe. La plupart de ces boissons contiennent le colorant E133, un additif purement esthétique qui leur donne leur couleur verte caractéristique. L’application lance une campagne exigeant le retrait de cet ingrédient des sirops de menthe français.

Un additif suspecté de risques pour les enfants

Le colorant E133 est notamment suspecté de favoriser l’hyperactivité et les troubles du déficit de l’attention chez l’enfant. Cet additif, utilisé uniquement pour des raisons esthétiques, présente selon Yuka des risques sanitaires qui ne justifient pas son maintien dans la composition des sirops. Les fabricants français sont désormais dans le viseur de l’application, qui met en lumière la présence quasi systématique de ce colorant dans les produits vendus sur le marché.

Cette dénonciation s’inscrit dans une réflexion plus large sur les alternatives plus saines aux sirops traditionnels. Les consommateurs, souvent peu conscients des potentiels effets secondaires de ces boissons rafraîchissantes, sont invités à s’interroger sur leur composition. La question posée par cette campagne est simple : la couleur verte du sirop de menthe vaut-elle les risques associés à l’utilisation de ce colorant controversé.