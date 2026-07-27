La tomate-mozzarella, l’incontournable star des tables estivales

Difficile d’imaginer un été sans une assiette de tomate-mozzarella. À la maison comme au restaurant, cette recette d’origine italienne s’impose chaque année parmi les plats les plus consommés dès l’arrivée des fortes chaleurs. Simple à préparer, rafraîchissante et peu coûteuse, elle séduit toutes les générations. En France, les ventes de mozzarella progressent systématiquement durant la période estivale, tout comme celles des tomates de saison, dont les variétés anciennes connaissent un succès grandissant sur les marchés.

Le succès de cette recette repose avant tout sur la qualité des produits. Les chefs recommandent de privilégier des tomates récoltées à maturité, comme les variétés cœur de bœuf, ananas ou noire de Crimée, associées à une mozzarella au lait de bufflonne ou à une fior di latte. Quelques feuilles de basilic frais, un filet d’huile d’olive vierge extra, une pincée de fleur de sel et un tour de moulin à poivre suffisent généralement à mettre en valeur les saveurs, sans les masquer.

Une recette qui se réinvente chaque été

Si la version traditionnelle reste la plus appréciée, de nombreuses déclinaisons apparaissent chaque été sur les cartes des restaurants et les réseaux sociaux. Certains y ajoutent de la burrata, du jambon cru, de la pêche, de la pastèque, des fraises ou encore un pesto maison. D’autres revisitent la recette sous forme de brochettes, de verrines ou de sandwichs, répondant à la demande croissante de repas rapides et faciles à emporter lors des pique-niques ou des journées à la plage.

Au-delà de son image de plat estival, la tomate-mozzarella illustre aussi l’évolution des habitudes alimentaires des Français. Face aux épisodes de chaleur de plus en plus fréquents, les consommateurs privilégient des repas plus légers, nécessitant peu de cuisson et mettant en avant des produits frais. Accessible, conviviale et personnalisable à l’infini, la tomate-mozzarella demeure ainsi l’un des grands classiques de l’été, aussi bien sur les tables familiales que dans la restauration.