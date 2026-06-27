La salade pastèque, fraises et burrata s’impose comme l’incontournable de l’été

Une recette estivale fait l’unanimité auprès des amateurs de cuisine fraîche : la salade associant pastèque, fraises et burrata. Cette composition, qui marie fruits gorgés d’eau et fromage italien onctueux, se prépare en un quart d’heure seulement. L’association peut surprendre au premier abord, mais elle répond parfaitement aux besoins de légèreté et de fraîcheur lors des épisodes caniculaires. Les ingrédients principaux – pastèque juteuse, fraises sucrées et burrata crémeuse – se complètent sans masquer leurs saveurs respectives.

Des saveurs contrastées en quelques minutes

La préparation intègre également du concombre croquant et un pesto vert parfumé, qui apportent une dimension supplémentaire à l’ensemble. Cette combinaison crée une explosion de textures et de goûts, du croquant des légumes à la douceur du fromage frais. Le contraste entre le sucré des fruits rouges, l’acidité légère de la pastèque et l’onctuosité de la burrata confère à ce plat une dimension gourmande tout en restant digeste. Les herbes aromatiques du pesto rehaussent la préparation sans l’alourdir.

Simple à réaliser, cette salade convient aussi bien pour un déjeuner rapide que pour recevoir des invités sans passer des heures en cuisine. Son caractère visuel, avec ses couleurs vives, ajoute un aspect esthétique qui séduit à table. La recette s’inscrit dans la tendance des plats complets et équilibrés, où fruits et produits laitiers se mêlent sans artifice. Une option idéale quand le thermomètre grimpe et que l’appétit demande de la fraîcheur avant tout.