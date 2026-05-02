Pamplemousse, alcool, lait : quand le contenu de l’assiette brouille les médicaments

Avaler un comprimé, ce n’est pas appuyer sur un interrupteur. Une partie du principe actif est normalement « cassée » dans le tube digestif sous l’action d’enzymes, et les doses sont calculées avec cette réalité en tête… sauf que l’alimentation peut venir déranger la mécanique. Un verre de jus ici, un café là, un dîner un peu trop arrosé et l’effet du traitement peut changer de visage: efficacité qui s’émousse, effets indésirables qui se pointent, parfois sans prévenir. Le cas le plus connu reste l’alcool, déconseillé avec beaucoup de médicaments parce qu’il additionne les effets ou réduit la tolérance, mais il n’est pas le seul invité gênant à table.

Le pamplemousse, petit fruit, gros piège

Le pamplemousse, souvent vendu comme pomelo, joue les trouble-fête avec une précision chirurgicale: ses furanocoumarines bloquent l’enzyme CYP3A4, chargée de dégrader de nombreux médicaments, ce qui laisse davantage de produit actif circuler dans l’organisme, avec un risque de surdosage. Et il ne faut pas compter sur la cuisson pour s’en sortir, le fruit cru comme le fruit cuit peuvent suffire, parfois dès un seul verre de jus. Sont concernés, selon les molécules, des traitements contre le cholestérol, des anxiolytiques, des antidépresseurs, des anti-inflammatoires ou des anticoagulants, tandis que certains agrumes peuvent aussi poser problème. Même les « petits » traitements ont leurs règles: un antidiarrhéique comme le Smecta se prend à distance des autres médicaments (environ deux heures) pour ne pas gêner leur absorption, et les produits laitiers, le café ou une alimentation très riche en vitamine K peuvent, eux aussi, perturber certaines prescriptions. Au bout du compte, la notice et le pharmacien restent les meilleurs alliés, surtout quand l’ordonnance s’invite au milieu des habitudes de cuisine.