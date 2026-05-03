Israël lance un méga-achat de chasseurs F-35 et F-15 pour renforcer sa puissance militaire face aux tensions régionales

Israël a approuvé un vaste plan d’acquisition d’avions de combat F-35 et F-15IA auprès des groupes américains Lockheed Martin et Boeing, dans le cadre d’un programme de modernisation militaire évalué à plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Ce projet vise à renforcer durablement la supériorité aérienne de l’État hébreu, dans un contexte de tensions régionales persistantes, notamment liées au conflit avec l’Iran. Les autorités israéliennes estiment que le maintien d’une capacité aérienne avancée est essentiel pour faire face aux menaces actuelles et futures.

Les avions F-35, connus pour leurs capacités furtives et leur technologie de pointe, seront complétés par des F-15IA, une version modernisée du chasseur lourd américain. Cette combinaison doit permettre à l’armée de l’air israélienne d’améliorer à la fois ses capacités de frappe et sa flexibilité opérationnelle.

Ce programme d’armement s’inscrit dans une stratégie à long terme visant à adapter les forces israéliennes à l’évolution des conflits modernes. Il reflète également le renforcement des liens militaires entre Israël et les États-Unis, partenaires clés dans le domaine de la défense.

Selon les responsables israéliens, les enseignements tirés des récents affrontements dans la région ont mis en évidence la nécessité de disposer d’une puissance aérienne capable d’opérer dans des environnements complexes et fortement contestés.

Cette décision intervient alors que la région reste marquée par une instabilité durable, et que les capacités militaires avancées sont perçues comme un élément central de dissuasion et de sécurité nationale pour Israël.