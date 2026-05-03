Australie : un homme inculpé après le meurtre d’une fillette autochtone, des émeutes éclatent à Alice Springs

Un homme de 47 ans a été inculpé du meurtre d’une fillette autochtone de cinq ans dans le Territoire du Nord australien, une affaire qui a déclenché de violentes émeutes dans une communauté isolée, ont annoncé les autorités dimanche.

Le suspect, identifié comme Jefferson Lewis, fait également face à deux autres chefs d’accusation liés à la mort de l’enfant, connue sous le nom de Kumanjayi Little Baby conformément aux traditions autochtones. La police a précisé que ces charges supplémentaires ne pouvaient être rendues publiques pour des raisons juridiques.

Selon les autorités, l’homme s’est présenté dans un camp situé en périphérie d’Alice Springs avant d’être arrêté. Il a été inculpé samedi soir et doit comparaître mardi devant un tribunal à Darwin, la capitale du Territoire du Nord.

Le commissaire de police Martin Dole a qualifié l’affaire d’« événement horrible » et évoqué des « circonstances épouvantables », adressant ses pensées à la famille de la victime. L’émotion suscitée par ce drame a rapidement dégénéré en troubles violents dans la région.

Environ 400 membres de la communauté autochtone ont participé à des manifestations près d’Alice Springs, certains réclamant des représailles selon des pratiques traditionnelles. Des affrontements ont éclaté, avec des jets de projectiles et des incendies, faisant plusieurs blessés parmi les forces de l’ordre et les secouristes.

Des véhicules de police, des ambulances et des camions de pompiers ont été endommagés au cours des violences. Le suspect, qui avait déjà été condamné pour agression et récemment libéré de prison, aurait été retrouvé et passé à tabac par des habitants avant son arrestation.

Cette affaire met en lumière les tensions persistantes dans certaines communautés isolées d’Australie, où les questions de sécurité, de justice et de relations avec les populations autochtones restent particulièrement sensibles.