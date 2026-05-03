Mexique : le gouverneur de Sinaloa se retire après de graves accusations américaines de collusion avec un cartel

Le gouverneur de l’État mexicain de Sinaloa, Ruben Rocha, a annoncé qu’il se retirait temporairement de ses fonctions après avoir été accusé par les États-Unis de liens avec le puissant cartel de Sinaloa. Cette décision intervient alors qu’une enquête locale doit examiner ces allégations.

Dans une allocution télévisée vendredi soir, le dirigeant a affirmé son innocence, déclarant quitter son poste « la conscience tranquille ». Il a vivement critiqué les accusations américaines, les qualifiant d’attaque politique visant le mouvement au pouvoir auquel il appartient.

L’acte d’accusation, dévoilé par le département de la Justice américain, ne vise pas uniquement Ruben Rocha. Il inclut également plusieurs responsables mexicains, actuels et anciens, soupçonnés d’avoir collaboré avec le cartel pour faciliter l’acheminement de grandes quantités de drogue vers les États-Unis.

Cette affaire place la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum dans une position délicate. Ruben Rocha est en effet membre de son parti, Morena, et un proche allié de l’ancien président Andrés Manuel López Obrador, figure majeure de la politique mexicaine récente.

La présidente a indiqué que toute éventuelle extradition vers les États-Unis nécessiterait des « preuves claires », soulignant la sensibilité politique et juridique du dossier. Le gouvernement mexicain semble ainsi vouloir temporiser face à la pression américaine.

Dans un pays marqué par la violence liée aux cartels, ces accusations ravivent les inquiétudes sur l’influence du crime organisé au sein des institutions. L’enquête en cours sera déterminante pour établir les responsabilités et mesurer l’ampleur des liens présumés entre responsables politiques et organisations criminelles.