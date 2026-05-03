Le retour des frelons asiatiques inquiète : l’État débloque une aide face à une invasion coûteuse

Avec l’arrivée du printemps, les frelons asiatiques font leur retour sur l’ensemble du territoire français, relançant les inquiétudes liées à leur prolifération. Désormais bien installée, cette espèce invasive entre actuellement dans sa phase de nidification, une période clé pour tenter de limiter son expansion.

C’est à ce moment précis de l’année que les nids primaires, plus petits et souvent situés à faible hauteur, peuvent être repérés plus facilement. Leur destruction rapide est essentielle pour éviter la formation de colonies beaucoup plus importantes durant l’été, qui deviennent ensuite plus difficiles et coûteuses à éradiquer.

Car la lutte contre le frelon asiatique représente un poids financier croissant pour les collectivités locales. Entre les interventions spécialisées, la mobilisation des services techniques et les campagnes de prévention, les dépenses s’accumulent d’année en année, sans parvenir à enrayer totalement la progression de l’espèce.

Un dispositif renforcé face à une menace persistante

Face à cette situation, l’État a décidé d’ouvrir un guichet d’aide financière destiné à soutenir les collectivités dans leurs actions. Ce dispositif vise à alléger le coût des opérations de destruction des nids et à encourager une intervention plus systématique sur le terrain.

Le frelon asiatique constitue une menace à la fois pour la biodiversité et pour certaines activités économiques, en particulier l’apiculture. Grand prédateur d’abeilles, il contribue à fragiliser des populations déjà en déclin, avec des conséquences directes sur la pollinisation.

Les autorités appellent à la vigilance des particuliers, invités à signaler la présence de nids sans intervenir eux-mêmes, afin d’éviter tout risque. Alors que la saison ne fait que commencer, la lutte contre le frelon asiatique s’annonce une nouvelle fois comme un enjeu majeur pour les mois à venir.