Présidentielle 2027 : Jean-Luc Mélenchon attendu au 20h de TF1 ce soir pour annoncer sa candidature

Jean-Luc Mélenchon sera l’invité du journal de 20 heures de TF1 ce dimanche soir. Le fondateur de La France insoumise va annoncer sa quatrième candidature à l’élection présidentielle.

Les élus insoumis réunis à Paris

Les élus de La France insoumise étaient réunis ce dimanche à Paris afin de désigner le candidat du mouvement pour la prochaine élection présidentielle. Cette réunion devait permettre de fixer la ligne du mouvement et de préparer l’étape suivante dans la construction de la candidature. Jean-Luc Mélenchon, figure centrale de LFI depuis sa création, apparaît plus que jamais comme le favori naturel pour représenter le mouvement lors de ce nouveau rendez-vous électoral.

Une quatrième candidature en vue

Si l’annonce est confirmée ce soir sur TF1, Jean-Luc Mélenchon se lancerait dans sa quatrième campagne présidentielle. Après 2012, 2017 et 2022, le leader insoumis pourrait donc tenter une nouvelle fois d’accéder à l’Élysée en 2027. Pour un nouvel échec ? Réponse dans les prochains mois…